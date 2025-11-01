Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 November 2025: विनम्रता बनाए रहेंगे, उत्साह बनाए रखें

नंबर 4

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ है. निजी मोर्चे पर तुलनात्मक बेहतर बने रहेंगे. पारिवारिक मामलों में अधिक सफलता पाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता रखेंगे. घर में आनंद बना रहेगा. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था पर जोर रहेगा. बहकावे व भटकाव से बचें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति को अपनी योजनाओं पर गहरा भरोसा होता है. बुद्धिमत्ता के धनी होते हैं. चिंतन मनन बनाए रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का साथ रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस बढ़ेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. उत्साह बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में चुनौतियां बनी रहेंगी. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे. साथियों सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. काम से काम रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. पेशेवर के लिए सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अनुकूलन रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रहेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचें. अपनों से तालमेल बनाए रहेंगे. भावुकता से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम उठाने से बचें. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. साज सज्जा बनाए रखेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- आवेश में न आएं. आस्था रखें. मित्रों का साथ निभाएं.



