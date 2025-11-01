Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 1 November 2025: कार्यगति तेज रहेगी, शुभकर परिणाम बनेंगे

नंबर 3

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्य में वृद्धि बनाए रखने वाला है. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सफला का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. पेशेवर प्रयास सहज बने रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. निरंतरता और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. लोगों से मित्रता बढ़ाने का भाव रहेगा. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि लेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. गुरु क्े अंक 3 के व्यक्ति व्यवस्थित दिनचर्या व अनुशासन बनाए रखते हैं. तार्किक प्रयासों में रुचि रखते हैं. आज इन्हें आशांकाओं से मुक्त रहना है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. करियर में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेगे. सम्मान में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. नए स्त्रोतों से लाभ बनेगा. करियर कारोबार में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति तेज रहेगी. शुभकर परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहेंगे. चर्चा में आगे रहेंगे. संकोच दूर होगा. प्रेम संबंधां में भरोसा बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रिश्तों में उत्साह रहेगा. चर्चा में असरदार रहेंगे. व्यक्गितगत विषयों में सकारात्मक रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. रहन सहन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- कमतर बातों पर ध्यान न दें. सबका हित देखें.



