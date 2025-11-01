Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 1 November 2025: बड़ी सोच बनाए रखेंगे, स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा

नंबर 2

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन वांछित परिणाम बनाए रखने वाला है. शुभता और सुख सौख्य से प्रसन्न रहेंगे. उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे. सबको जोड़कर रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर बने रहेंगे. अनुभवियों व बड़ों से तालमेल रखेंगे. रहन सहन पर जोर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति प्रेमभाव बनाए रखने वाले होते हैं. संवदेशनशीलता बनाए रखते हैं. आज इन्हें निजी विषयों पर ध्यान बनाए रखना है. विनय विवेक से कार्य करेंगे. कला कौशल को संवारेंगे. आत्म्विश्वास ऊंचा बना रहेगा. मित्र संबंध बल पाएंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर लाभ प्रभाव बढ़त पर बनाए रहेंगे. समकक्षों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. समता संतुलन बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. जीत का भाव बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रदर्शन में उत्साह बनाए रहेंगे. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे. मन के मामले संवरेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. विश्वसनीय बने रहेंगे. रहन सहन पर जोर होगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर्स- मूनस्टोन

एलर्ट्स- निरंतरता रखें. भरोसे में न आएं. बात ध्यान से सुनें.

