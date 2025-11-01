Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 November 2025: सलाह पर ध्यान देंगे, धैर्य व विश्वास बनाए रखेंगे

1 नवंबर 2025

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

1 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हितकर है. कार्य व्यापार में वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयास अपेक्षा के अनुरूप बनाए रहेंगे. संकोच कम होगा. साहस बढ़ा रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में नेतृत्व की समझ होती है. विरोधी को प्रभावपूर्ण जवाब देते हैं. जनहित का भाव रखते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. अनुभवियों से भेंट होगी. आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. मित्र सहायक होंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों को गति देंगे. पेशेवर कार्योंं में निरंतरता रखेंगे. वाणिज्यिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. कार्य प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे. करियर व्यापार शुभकर बना रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. धैर्य व विश्वास बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों का साथ समर्थन और सहयोग रहेगा. मित्रों से सहकारिता बढ़ेगी. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. सुख सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह एवं मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- बैंगनी

एलर्ट्स- प्रबंधन संवारें. नीति नियमों का ध्यान रखें. वचन पालन बढ़ाएं.



