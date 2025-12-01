Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 1 December 2025: सकारात्मकता बनी रहेगी, अवसर का लाभ उठाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलमय प्रभाव का संकेतक है. सकारात्मकता और सहकारिता से उच्च परिणाम बनेंगे. सहजता से कार्य सिद्ध होंगे. निजी विषयों में अधिक प्रभावशाली रहेंगे. आर्थिक अवसर भुनाएंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यवसाय बल पाएगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति भूत व भविष्य की अधित चिंता न कर वर्तमान में जीने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें तर्कपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. उत्साह मनोबल से काम लेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. स्थिति मजबूत बनी रहेगी. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में वांछित परिणाम बनेंगे. पेशेवरों से रिश्ते प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. उद्यमी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सफलता समन्वय बनाए रखेंगे. अच्छा लाभ और प्रभाव रहेगा. सकारात्मकता बनी रहेगी. अवसर का लाभ उठाएंगे. करियर संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मान सम्मान मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों पर फोकस बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. प्रियजन से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. ऊर्जा उत्साह बनाए रहेंगे. अपनों के साथ पाएंगे. भावुकता में आने से बचें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व एवं साजसज्जा पर ध्यान देंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएाग. मनोबल व उत्साह बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- अनावश्यक जोखिम न उठाएं. मदद का भाव बनाए रखें.

