scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 1 December 2025: खुशियों को बनाए रखेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 1 December 2025: तात्कालिक विषयों के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. कारोबारी प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखकर है. व्यावसायि हितलाभ साधारण बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट संभव होगी. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बनाए रखेंगे. अपनों पर भरोसा बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ सामंजस्य रखेंगे. लक्ष्य की ओर गतिशील रहेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति कामकाम में गंभीरता बनाए रखते हैं. इनकी जांच पड़ताल विश्वसनीय होती है. आज इन्हें सीख सलाह बढ़ाना है. विविध संबंध संवारेंगे. अनुपालन और अनुशासन बढ़ाएगे. अपेक्षित लाभ प्राप्त होंगे. उचित व्यवहार बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- वाण्ज्यिक अवसर पूर्ववत् बने रहेंगे. प्रदर्शन साधारण रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवरता बेहतर बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. तात्कालिक विषयों के अनुरूप कार्यगति रखेंगे. कारोबारी प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवसायिक संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा पूर्ववत रहेंगे 
अवसरों पर ध्यान देंगे, लक्ष्य को साधेंगे 
मन के मामलों में उत्साहित रहेंगे, घर परिवार में हर्ष उत्साह बना रहेगा 
लाभ में वृद्धि होगी, पेशेवर सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे 
सफलता की राह बनी रहेगी, सक्रियता से कार्य साधेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ आत्मविश्वास से बात आगे बढ़ाएंगे. खुशियों को बनाए रखेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. करीबियों से समन्वय बनाकर चलेंगे. प्रिय की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग-  धैर्य से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- औरेंज

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. स्पष्टता रखें. नियम से चलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement