Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 1 December 2025: व्यवसायिक संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा पूर्ववत रहेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभ है. घर परिवार में सुखद स्थिति बनाए रखेंगे. साज संवार बढ़ाने और पेशेवरता बनाए रखने का प्रयास होगा. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. मित्रगण मददगार होंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. पेशेवरता पर बल देंगे. कामकाजी प्रयासों में सुधार होगा. संपर्क का लाभ मिलेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अन्य पर जल्द भरोसा कर लेते हैं. व्यवहार में सहज होते हैं. अच्छे मेजबान होते हैं. आज इन्हें कार्यों में धैर्य व विवेक से काम लेना है. सक्रियता व तेजी बनी रहेगी. विविध मामले साधारण रहेंगे. रुटीन संवारेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में साधारण हितलाभ बना रहेगा. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहज शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर उचित जगह बनाएंगे. व्यवसायिक संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय दें. विस्तार के कार्यों में सहज रहेंगे. कामकाजी प्रयास मध्यम होंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों संग वक्त बिताएंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. प्रियजनों संग जरूरी संवाद में संकोच बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन प्राप्त होगा. रिश्ते संवार लेंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. अन्य की भूलों को अनदेखा करें. बढ़प्पन रखें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. भेंट व चर्चा में प्रभावी रहेंगे. जीवन में भव्यता रहेगी. शुभता का संचार होगा. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- क्षमता बढ़ाएं. प्रयासों में सहज रहें. निर्णय में स्पष्टता लाएं.

