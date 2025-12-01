scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 December 2025: अवसरों पर ध्यान देंगे, लक्ष्य को साधेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 1 December 2025: साथी समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. लोभ से बचेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अवसरों पर ध्यान देंगे. लक्ष्य साधेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अफवाह से बचेंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को पूरा करने और योजनाओं को बल देने में सहयोगी है. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. चहुंओर सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. विविध कार्यों में गति आएगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति आत्मविश्वास से भरे होते हैं. इन्हें आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत नहीं होती है. श्रेष्ठ भूमिकाएं निभाते हैं. इन्हें आज लक्ष्यभेद बनाए रखना है. प्राथमिकता सूची से कार्य करेंगे. तर्कशीलता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा. उ़द्योग व्यापार में उपलब्धि पाएंगे. साथी समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. लोभ से बचेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अवसरों पर ध्यान देंगे. लक्ष्य साधेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अफवाह से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र सहयोग देंगे. प्रेम में भरोसा बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों को बखूबी निभाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. भावनात्मक विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी. संतुलन बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7  

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- स्पष्ट रहें. पूर्वाग्रह में न आएं. संकोच को त्यागें.

---- समाप्त ----
