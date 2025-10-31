Tula Tarot Rashifal 31 October 2025: तुला राशि वालों के कार्यों में आ सकती है बड़ी रुकावटें, डटकर करना होगा सामना

तुला (Libra):-

Cards:- The Fool

उन्मुक्तता और स्वच्छंदता आपके जीवन में बसी हुई हैं. जिसके चलते आप कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है. आपके स्वभाव का बचपना कई बार आपके कार्यों में रुकावटें ला सकता हैं. इसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी की डांट खानी पड़ सकती है. किसी बुजुर्ग सहयोगी के साथ अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं. सामने वाला आपको आपकी कार्यशैली और सोचने के तरीकों में बदलाव लाने की सलाह दे सकता है. इस बदलाव से आप अपने कार्य में पहले से अधिक परिवर्तन आता हुआ देख सकेंगे. आप में आए बदलाव परिजनों को भी राहत दे सकता है. प्रिय के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी उथल-पुथल मच सकती है. इस समय आप अपने संबंध पर गंभीरता से विचार करेंगे और साथ ही आप इस संबंध को विवाह में परिवर्तन करने के लिए प्रिय से बात कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपका प्रिय अभी इस रिश्ते को विवाह में परिवर्तित करने को राजी ना हों. ऐसी स्थिति में जल्दबाजी न करें. अपने प्रिय को इस रिश्ते पर सोचने के लिए थोड़ा समय अवश्य दें.

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम के कारण बुखार आने की संभावना बढ़ रही है. इस समय शरीर में काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्यों में जोखिम न उठाएं. ऐसे कार्य जिनकी आपको कोई जानकारी ना हो उसमें पैसे ना लगाएं.

रिश्ते: अपने रिश्तों में मजबूती लाने का प्रयास करें. चाहे वह परिवार के साथ, मित्रों या फिर प्रिया के साथ हो.

---- समाप्त ----