scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 30 September 2025: करियर पर फोकस रखेंगे, सबका सहयोग पाएंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. इच्छित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. संकोच कम होगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - सभी से सामाजिक संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य का त्याग करें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. वार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. इच्छित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. वातावरण संवार पर रहेगा. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. पेशेवर यात्रा संभव है. परंपरागत कार्योंं में प्रभावी रहेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. सबका सहयोग पाएंगे.

धन संपत्ति- प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. उचित फैसले ले सकेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. सहजता सामंजस्य और उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

स्मार्ट वर्किंग अपनाएं, संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखें 
आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, सकारात्मकता बनाए रखेंगे 
जिम्मेदारी से कार्य करेंगे, मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा 
लाभ बढ़त पर रहेगा, भूमि भवन के मामले बनेंगे  
पेशेवरता बनाए रखें, कार्य व्यापार में निरंतरता रखें 

प्रेम मैत्री- संबंधों पर जोर बना रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे. कुटम्बियों से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बना रहेगा. शैली में आकर्षण और सक्रियता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. पराक्रम बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement