Tula Tarot Rashifal 30 October 2025: तुला राशि वाले घर में कोई पूजा-पाठ का आयोजन करवा सकते हैं, नौकरी में मिलेगी प्रतिष्ठा

तुला (Libra):-

Cards:- The Tower

आप किसी व्यक्ति की बातों में आकर कार्य क्षेत्र में किसी अनैतिक कार्य को कर सकते हैं. इस बात का अफसोस आपको बाद में होगा. स्थिति कुछ इस तरह निर्मित हो जाएगी. कि आप अपने सहयोगियों के सामने शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं. सामने वाला आपकी मदद के बदले आपके बारे में गलत बातों की अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल सकता है. जिसकी भनक आपके उच्च अधिकारियों को लगने से आपकी नौकरी जाने की भी संभावना बन सकती है. इस समय आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य लेना पड़ेगा. किसी भी बात पर विवाद करने आपकी स्थिति को और गंभीर बन सकता है. यदि उच्च अधिकारियों द्वारा आपको इस बात से संबंधित अपनी सफाई रखने का मौका मिले. तो आपके सामने वाले को सच बोल देना ही बेहतर रहेगा. हो सकता है कि सामने वाला आपकी सच्चाई को जानकर आपको किसी तरह की सजा देने पर विचार करें. किंतु आपके मान प्रतिष्ठा और नौकरी जाने की स्थिति से बचाव हो सकेगा. जब हम किसी ऐसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो. जहां से बचना संभव नजर नहीं आ रहा. तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति का सच के साथ सामना करना आपको कम से कम नुकसान पहुंचता है. इस नुकसान को आप अपने आगे के जीवन में सबक के रूप में जरूर शामिल करें और साथ ही लोगों की गलत बातों में उनके साथ न देने की कोशिश करें. सामने वाला आपका कितना भी प्रिय और करीबी क्यों ना हो. यदि वह गलत कार्य कर रहा हैं. तो उसका साथ ना दें. इससे आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बालों को झड़ने की समस्या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की तरफ इशारा कर कर रही है. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करने पर विचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के कुछ समाचार आपकी तरफ आ सकते हैं. पैतृक संपत्ति के बिकने के बाद कुछ धनराशि आपको मिलने की उम्मीद बन सकती है.

रिश्ते: दादा दादी के साथ मिलकर किसी पूजा पाठ का आयोजन करने पर विचार कर रहे हैं. आपके बड़े बुजुर्गों की इस आयोजन की इच्छा काफी समय से बनी हुई है.

---- समाप्त ----