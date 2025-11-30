Tula Tarot Rashifal 30 November 2025: नए सफर शुरू होंगे, पर जोखिम से बचें

तुला (Libra):-

Cards:- TheFool

अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें. अभी तक कठिन परिश्रम से मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है. स्वभाव में बेपरवाही अच्छी नहीं है इससे कार्यों में इससे कार्य को पूरा करने में परेशानी हो सकती है.कार्यों में आए जोखिम को समझने का प्रयास करें.अपने प्रिय जनों की बातों को अनसुना ना करें. जोखिम भरे कार्यों को करते समय सावधानी रखें.बिना सोचे समझे किए गए कार्य असफलता ला सकते हैं.जल्द ही एक परियोजना में सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं. स्वभाव में गंभीरता लाने का प्रयास करें.कार्यों को शुरू करने से पूर्व उनके बारे में आवश्यक जानकारियां अवश्य प्राप्त कर ले. ऐसे कार्य जिसमें काफी जोखिम शामिल हो. उन पर अपनी सहमति देने से बचाव करें. जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना पूरी हिम्मत और साहस के साथ करें. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे न करें.अपनी योग्यता और काबिलियत का प्रदर्शन लोगों के सामने न करें.जीवन में अच्छे बुरे की समझ बनाए.ऐसे लोगों से दूर रहें.जो लोगों की कमियों का मजाक बनाते हो.नए प्रेम सम्बन्ध की शुरुआत हो सकती है.अपने प्रेम का प्रदर्शन न करें.

स्वास्थ्य:है अत्यधिक गर्म चीजों के सेवन से बचाव करें.साथ ही ऐसी चीजों का सेवन न करें.जिनसे एलर्जी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: जमापूंजी का सही स्थान पर निवेश करें. जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण लगाएं.

रिश्ते: प्रेम प्रदर्शन न करें. सामने वाले व्यक्ति को उचित इज्जत दीजिए.

