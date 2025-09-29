Tula Tarot Rashifal 29 September 2025: अचानक से धन लाभ होगा, खान-पान पर ध्यान दें

तुला (Libra):-

Cards:- Page of wands

काफी समय से ऐसे कार्य को पूरा करने के प्रयत्न कर रहे हैं. जिसका प्रतिफल अभी प्राप्त होना बाकी है.हो सकता हैं,कि आपके विचारों में कल्पनाशीलता अधिक हो. फिर भी आप उन विचारों को पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं.इस समय यदि आप किसी संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते हैं. तो समय अच्छा है आपको यह सौदा लाभदायक सिद्ध होगा. किसी से अपने प्रेम का इजहार करने के लिए भी वक्त बेहतर है. मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी होती नजर आ रही है.कुछ समय पूर्व मिले किसी व्यक्ति में वह सभी लक्षण आप देख रहे हैं. जिनकी चाहत आप अपने जीवनसाथी में करते आए हैं. कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे अवसर जल्दी आपको प्राप्त हो सकते हैं.विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होने की संभावना बन रही है. यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आया है.जिस भी कार्य को आप पूरा करने का प्रयास करेंगे.उसमें आपको सफलता ही मिलेगी.इस बात से निश्चिंत रहे. जरूरत विचारों को सकारात्मक बनाकर आगे बढ़ के अपनी स्थितियों को अच्छा बनाने की है.

स्वास्थ्य: खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने और खान-पान में सही पर है इसको करने के प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक बढ़ती हुई नजर आ रही है.अचानक से कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

रिश्ते: प्रिय के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. यह व्यवसाय प्रिय को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के लिए शुरू किया जा सकता है.

