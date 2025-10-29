scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 29 October 2025: तुला राशि वालों की परियोजना में होगा बड़ा बदलाव, दुविधा का करना पड़ेगा सामना

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: यदि आप कार्य को लेकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे.  तो अधिकारियों का संदेह सच में बदल जाएगा.  प्रिय के जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन हो सकता है.

तुला (Libra):-
Cards:- Three of swords

कार्य क्षेत्र में अधिकारी ने अचानक से परियोजना में काफी कुछ बदलाव कर दिया है. आपके साथ इस परियोजना की जवाबदारी कुछ अन्य लोगों को भी सौंपी जा सकती है. इस बात के चलते आप खुद को नगण्य समझ सकते हैं. आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, कि जैसे आपके अधिकारियों को आपकी योग्यता पर संदेह हो रहा है.  इस समय आपका ध्यान इस कार्य से हटाने सा लगा है.  जिस कारण कार्य करते समय आपको काफी दुविधा हो सकती हैं. सामने वाले की सोच आपको लेकर जो भी हो.  उस पर ध्यान ना दें.  बल्कि अपने कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी से पूरा करने का प्रयास करें.  यदि आप कार्य को लेकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे.  तो अधिकारियों का संदेह सच में बदल जाएगा.  प्रिय के जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन हो सकता है.  यह उसका कोई पुराना मित्र या करीबी व्यक्ति होगा. ज्यादा समय प्रिय का सामने वाले के साथ गुजरने से आपको उन दोनों को लेकर शक हो सकता हैं. जिससे आप प्रिय से बातचीत बंद कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: खानपान में ज्यादा तालाब होना मिर्च मसालेदार भोजन आपको तकलीफ दे सकता हैं. इस कारण पेट में जलन महसूस कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो सकती हैं. जिस कारण आपको अपने जरूरी कार्यों को इस समय रोकना पड़ेगा. 

रिश्ते: शक और संदेह आपके रिश्ते के लिए जहर का काम करेगा.  किसी भी गलतफहमी का निवारण सामने वाले से बातचीत करके ही हो सकता हैं. 

