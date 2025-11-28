Tula Tarot Rashifal 28 November 2025: मन उत्साहित रहेगा, गलतफहमियों को दूर करेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- The World

भाग्योदय हो सकता हैं.विदेश यात्रा कर सकते हैं.जीवन में संतुलन बनाए रखें. जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते है. कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे सुलझ सकती हैं.रुके हुए कार्यों में धीमी गति शुरू हो सकती है. जीवन में कुछ बड़े बदलाव जल्द ही हो सकते है.इस समय जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता हैं.ये आपके धैर्य और संयम की परीक्षा हो सकती हैं.किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाएं. जीवन में जल्द सफलता प्राप्त हो सकती हैं.

कार्यों को पूरा करने में वक्त लग सकता है.लेकिन परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे.विश्वास रखें.विदेश से पुराना मित्र आ सकता है.विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करे.अपने बचपन के गुरु से मिल सकते है.किसी कार्य की शुरुआत खराब हो सकती है.साझेदार के साथ अनबन हो सकती है.

स्वास्थ्य: पैरों में काफी दर्द हो सकता है.चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: एक बड़े अवसर की प्राप्ति होने से मन उत्साहित होगा. इस अवसर का प्रतिफल एक अच्छे लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता हैं.

रिश्ते: जो अतीत में आपके साथ था.उसको भुला कर आगे बढ़े.

