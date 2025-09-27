Tula Tarot Rashifal 27 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of swords

कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति कार्य क्षेत्र के वातावरण को दूषित कर सकती हैं. आप महसूस करेंगे, कि कुछ लोग अपनी राजनीति और चालाकियों के चलते कुछ अन्य लोगों को अपनी गलत सोच का शिकार बना सकते हैं. उनका उद्वेश्य सामने वाले के मानसिक तनाव को बढ़ा देना हो सकता हैं. जिससे वो नकारात्मक प्रतिक्रिया दे और आप उसको नौकरी से हटाने की पूरी तैयारी कर लें. इस समय आपको सबकुछ देखते हुए भी अनजान बने रहने की जरूरत हैं. किसको क्या मिला है और किसको क्या मिल सकता हैं. ये निर्णय सामने वालों पर छोड़ दें. क्रोध की जगह धैर्य और संयम आपको इस स्थिति में भी कार्यक्षेत्र में एक अच्छी स्थिति में बनाएं रखेगा. परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता हैं. इस कार्य में अपना योगदान दीजिए. अभी तक आपके नख़रीले स्वभाव के चलते आप किसी भी कार्य को करने में काफी नानुकुर करवाते आएं है. आपको शांति से कार्य करते देखकर सभी लोगों को काफी आश्चर्य हो सकता हैं. अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं. किसी की गलतियों को भूलने का प्रयास आपको सकारात्मक सोच देगा.

स्वास्थ्य: खानपान में कुछ गलत खा लेने से तबियत काफी खराब हो सकती हैं. चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें. इससे अपनी सही स्थिति को जांच कर पाएंगे.

रिश्ते: अतीत की यादों में से अच्छे सबक लेकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

