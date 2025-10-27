scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 27 October 2025: लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून रहेगा, दृढ़ता और विश्वास के साथ अग्रसर होंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: यह आप अनुभव कर रहे कर सकते हैं. इस समय आप अपने लक्ष्य की और दृढ़ता और विश्वास के साथ अग्रसर होंगे. तो आपको गगनचुंबी सफलता अवश्य मिलेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- The Hermit
इस समय आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं. कि जिस परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंप गई है. उसको आप पूरी निष्ठा,लगन और सकारात्मक सोच के साथ सफल बनाने का प्रयास करें. यह आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकती हैं. इस परियोजना की सफलता आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है. यह आप अनुभव कर रहे कर सकते हैं. इस समय आप अपने लक्ष्य की और दृढ़ता और विश्वास के साथ अग्रसर होंगे. तो आपको गगनचुंबी सफलता अवश्य मिलेगी.

परियोजना की शुरुआत करने से पूर्व अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें. इससे आपके मार्ग की बाधाएं बिल्कुल सरलता से दूर हो जाएंगी. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें. कि आपके सहयोगियों और आपके बीच योजना की पारदर्शिता बने रहें. ऐसा ना हो कि किसी स्थिति में आकर आप लोगों की सोच इस योजना को लेकर पूरी तरह भिन्न हो जाएं.

इस समय उन संबंधों को भी जीवन से बाहर किया जा सकता है. जो नैतिक मूल्यों पर खड़े नहीं उतरते है. इसके साथ ही आपको अपने भीतर झांकने की भी आवश्यकता पड़ सकती है. अगर संबंधों में बार-बार कटुता आ रही है. तो हो सकता हैं, कि कमी आपके अंदर भी हो. 

सम्बंधित ख़बरें

कार्यस्थल पर सतर्क रहें, आपका कोई सहयोगी आपसे चिढ़ सकता है 
नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद दिख रही है, बुजुर्गों से लाभ मिलेगा 
कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि से उत्साहित रहेंगे, आर्थिक स्थिति संवरेगी 
मनचाही नौकरी मिल सकती है, पिता से उधार ले सकते हैं 
आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, रुका धन वापस मिल सकता है 

स्वास्थ्य: दौड़ते समय गिरने के कारण पैर में मोच आ सकती है. इस मोच को लेकर की गई ना लापरवाही आपके पैरों में दर्द बढ़ा सकती हैं. 

Advertisement

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं. व्यर्थ के खर्चों के कारण पैसों का हनन हो सकता हैं. 

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताने से सभी लोगों के जीवन में चल रही परेशानियां सामने आ सकती हैं. इन परेशानियों का मिलजुल कर निवारण किया जा सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement