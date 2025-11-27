Tula Tarot Rashifal 27 November 2025: सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, हर मुश्किल से से बाहर आएंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Eight of swords

रोजगार या व्यवसाय को लेकर चिंतित हो सकते हैं कुछ समय पूर्व शुरू किए गए नए व्यवसाय में अभी लाभ नजर नहीं आ रहा हैं. नौकरी में उच्च अधिकारी को किसी बात के चलते नाराज करने से कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. कार्य की अधिकता,क्रोध और तनाव पहले से अधिक बढ़ सकता है. स्वयं को स्वयं का शत्रु मान सकते हैं. दूसरों के बनाए गए नियमों से बाहर निकलने का प्रयास करें. ऐसी बातें जो आपको परेशानी से से बाहर नहीं निकल पा रही हैं. उनको अनसुना कर देना बेहतर रहेगा. सामने वाले की बातों पर जरूर से ज्यादा ध्यान ना दें.

कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को समय पर पूरा करें. दूसरों के सामने अपनी कमजोरी ना दिखाएं सामने वाले को आपके ऊपर हावी होने का मौका प्राप्त हो सकता है. अपने स्वयं के भीतर विश्वास और साथ उत्पन्न करें. इस समय ईश्वर पर आपकी हादसा और विश्वास पहले से अधिक बढ़ सकता है. अचानक से आए कुछ बदलावों को लेकर मन में चिंता हो सकती है. परिवार में आया नया व्यक्ति आपके अतीत के संबंधों की बात सबके सामने ला सकता है.

परिजनों की नाराजगी उठानी पड़ सकती है. इन सब के बावजूद अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं. जीवनसाथी की नौकरी के लिए किसी अनुभव व्यक्ति से बात कर सकते हैं. किसी भी परेशानी से बाहर निकालने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक रहते हैं. किसी समस्या में खुद को उलझा सकते हैं. समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है. यदि थोड़ा सा भी सकारात्मक प्रयास करेंगे. तो इस समस्या से आसानी से बाहर निकल जाएंगे. गलत बात का समर्थन न करें दूसरे की गलती पर उन्हें क्षमा कर एक मौका दिया जा सकता है.

