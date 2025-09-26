scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 26 September 2025: तुला राशि वालों का मानसिक तनाव बढ़ेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं और आगे बढ़े. समय काफी प्रतिकूल बना हुआ है इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें हो सकता है कुछ लोग आपके उत्साह कर विवाद बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करने की मंशा रखते हो.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:-The Tower

कार्य क्षेत्र में किसी कम उम्र के व्यक्ति के साथ आपकी बढ़ती हुई मित्रता की अफवाह उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकती है. जिसके चलते आपको नौकरी से बर्खास्त करने की चेतावनी मिल सकती है. इस समय आप इस चेतावनी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में फैली हुई अफवाहों के बावजूद भी आप उस व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता को पूर्ववत ही बनाए हुए हैं. किसी कारणवश इस बात का पता आपके परिजनों लग सकता हैं. जिसके चलते परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है. जीवन साथी आपके इस व्यवहार से काफी आहत हो सकता है. हो सकताहैं ,कि वह आपके साथ कुछ समय बात ही ना करें. इस समय अपने भविष्य को लेकर योजना बनाने की कोशिश करें. कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं और आगे बढ़े. समय काफी प्रतिकूल बना हुआ है इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें हो सकता है कुछ लोग आपके उत्साह कर विवाद बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करने की मंशा रखते हो. धैर्य और संयम के साथ इस स्थिति को टालने का प्रयास कीजिए.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, इन चीजों का करें परहेज 
कन्या राशि वालों को हो सकता है बड़ा लाभ, जानेिए कैसा रहेगा दिन 
सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, संयम बनाए रखें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जल्दबाजी से बचें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: बदलते हुए मौसम में त्वचा रोग अचानक से बढ़ने लग रहा है. हो सकता हैं, कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आ रही हो.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने पर बड़ी धनराशि किसी अपरिचित व्यक्ति को दे सकते हैं. उस अपरिचित व्यक्ति के पैसा ना वापस करने पर अब मित्र से फैसला लौटने को कह सकते हैं.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में अपने मान सम्मान को बरकरार रखें. यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी के साथ प्रेम की भावनाएं रखते हैं. तो कोशिश करें कि उसे बात का असर आपके कार्य क्षेत्र में ना पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement