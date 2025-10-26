scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 26 October 2025: कहीं से उधार वापस मिलने की संभावना दिख रही है, धन लाभ होगा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: अपने आस पास के माहौल को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं. नए लोगों के साथ सोच समझकर मित्रता करें. व्यवसाय के बारे में सभी जानकारियों का साझा न करें. कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए. 

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला(Libra):-
Cards:- The Tower
अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार और आदतों को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाला व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो सकता हैं. आपकी चिंता उसकी गलत लोगों से बढ़ती नजदीकियों को लेकर परेशान हो रहे हैं. उसको  समझाने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय उसको समझाना काफी मुश्किल लग सकता हैं. कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डाल सकता हैं. जो कभी आपका काफी करीबी रहा होगा.

उसके बार बार आपके कार्यों में रुकावट डालना आपको चिढ़ा रहा हैं. आप अपने उच्च अधिकारी से निवेदन कर सकते हैं. कि उस व्यक्ति को वो किसी भी योजना में आपके साथ शामिल न करें. प्रिय के गुस्से के चलते आपको कई बार उससे अपशब्द सुनने पड़ सकते हैं. इस बात से मन उदास हो सकता हैं.

सामने वाले से सीधी तरह से इस बात को कर सकते हैं. अपने आस पास के माहौल को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं. नए लोगों के साथ सोच समझकर मित्रता करें. व्यवसाय के बारे में सभी जानकारियों का साझा न करें. कुछ बातें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

आपका जीवनसाथी असहज हो सकता है, खर्चों पर कंट्रोल रखें 
गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें, लोगों को उधार न दें 
नया घर खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा 
व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें 
अपने खर्चों को सीमित करें, दिखावा करने वालों को नुकसान होगा 

स्वास्थ्य: तला भुना खाने से इस समय परहेज करें. आपको लिवर संबंधी किसी परेशानी होने की आशंका चिकित्सक द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं. 

Advertisement

आर्थिक स्थिति:किसी को दिया उधार वापस मिलने की संभावना बनती नजर नहीं आ रही हैं. 

रिश्ते: अपने भाई के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement