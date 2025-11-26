Tula Tarot Rashifal 26 November 2025: तुला राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, खरीद सकते हैं छोटी सी दुकान

तुला (Libra):-

Cards:- The Empress

किसी महिला का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में लाभ दिला सकता है. माता पिता बनने की इच्छा पूरी हो सकती हैं. इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं. उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं. परिवार में वैचारिक मतभेद आ सकते हैं. यदि आप कार्यों में रूकावट या अवरोध महसूस कर रहे थे. तो उससे अब बाहर निकल जाएंगे. यह समय आपको लाभ दे सकता है. किसी नए कार्य की शुरुआत में की गई मेहनत जल्द ही सफलता के करीब ले जाएगी. यदि आप अपने व्यवहार में नम्रता और प्रेम की भावना नहीं लाते हैं. तो आपके करीबी आपसे दूर हो सकते हैं. हो सकता है, कि इस समय आप खुद को अकेला महसूस करें. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं. मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है. अपनी महिला सहयोगी से अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं. इस समय क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक हैं. अन्यथा कुछ बड़े अवसर हाथ से निकल जाएंगे. गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का खास ख्याल रखें. गले में हो रही तकलीफ को अनदेखा ना करें. परिवार के छोटे बच्चों के साथ मित्रता कर सकते हैं. एक छोटी सी दुकान को खरीदने पर विचार कर रहे है. कुछ योजनाओं में छोटे-छोटे धन निवेश कर सकते है.

