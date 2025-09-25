scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 25 September 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 25 September 2025: आपकी यही शारीरिक क्षमता आपको अपने विरोधियों पर विजय दिल पानी में सक्षम होती है. जल्द ही किसी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. चाहे वह यात्रा पदोन्नति को प्रात स्थानांतरण की ही क्यों ना हो. एक योद्धा के रूप में आपको हमेशा सख्त होना पड़ता है.

libra horoscope
तुला(Libra):-

Cards:- Nine of wands

सफलता और उन्नति के लिए हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है. इन चुनौतियों के पार करने के बाद ही आप आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे. कई बार इन मुश्किलों के बीच आप खुद को अकेला पाएंगे. क्योंकि मुश्किल आपकी हैं,तो उसको सुलझाना भी आपको ही पड़ेगा. इस बात का ध्यान जरूर रखें. कि दूसरे लोग आपको सलाह जरूर दें सकते हैं . किंतु कोई भी आपकी मुश्किलों को सुलझाने में आपकी मदद नहीं करेगा. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों ने आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं. जिससे धीरे-धीरे उच्च अधिकारी लोग आपकी कार्य कुशलता को भूलकर कार्य क्षेत्र में आपके कमियों का आकलन कर सकते हैं. यह स्थिति आपके लिए बड़ी अप्रत्याशित हो सकती है. जिसके चलते कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर अपनी सभी स्थितियों का आकलन करेंगे. जल्द ही किसी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. चाहे वह यात्रा पदोन्नति को प्रात स्थानांतरण की ही क्यों ना हो. एक योद्धा के रूप में आपको हमेशा सख्त होना पड़ता है. आपकी यही शारीरिक क्षमता आपको अपने विरोधियों पर विजय दिल पानी में सक्षम होती है.

स्वास्थ्य: किसी के भी विवाद का हिस्सा ना बने. हाथापाई करने से बचें. चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. अपनी जमा पूंजी का उपयोग किसी व्यवसाय संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय से विवाह का प्रस्ताव परिजनों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. जिसके चलते सभी आपसे बातें करना बंद कर सकते है.

 

---- समाप्त ----
