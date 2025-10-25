scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 25 October 2025: धन निवेश ना करें, ठंडी चीजों से परहेज करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: लोगों की अपेक्षाओं का अंबार और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता हैं.इन सब से बाहर निकले. लोगों की अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती हैं.

तुला (Libra):-
Cards:- Seven of wands
आपको ऐसा महसूस हो सकता हैं, कि जैसे परिवार में कोई ऐसी बात हो रही हैं.जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं हैं.सभी लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं.इस बात से मन परेशान हो सकता हैं. परिवार के किसी सदस्य से इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय आपके सफलतापूर्वक चल रहे व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं.धैर्य और आत्मविश्वास से इन चुनौतियों का सामना करें. थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ सकती हैं.

पर इस स्थिति से आप बाहर निकल आएंगे. इस समय आपकी जरा सी गलती आपके किए किराए पर पानी फेर सकती हैं.स्वयं पर संदेह उत्पन्न न होने दें. यदि आप लोगों के सामने खुद को कमजोर दर्शाएंगे. तो आपका कोई भी प्रतिद्वंद्वी आपको पराजित कर सकता है. लोगों की अपेक्षाओं का अंबार और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का दबाव आपको थका सकता हैं.इन सब से बाहर निकले. लोगों की अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती हैं. इस बात को समझ कर अपने कार्य को बेहतर करने का प्रयास करें.लोगों के दबाव में आकर कार्य करेंगे.तो उसमें सफलता आपके अनुरूप नहीं होगी.

स्वास्थ्य: इस समय काफी सर्दी जुकाम हो रहा है.इस  कारण बुखार आ सकता है.ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: बिना सोचे जल्दबाजी में किसी योजना में धन निवेश करना आपको मुश्किल में डाल सकता हैं.

रिश्ते: अपने घमंडी स्वभाव के चलते लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं.जिसके चलते कई लोगों की आपसे नाराजगी हो सकती है
 

