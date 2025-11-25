scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 25 November 2025: खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 25 November 2025: इस स्थिति में अपनी समस्या को अपने प्रिय व्यक्ति से साझा कर सकते हैं. हो सकता है कि वह आपको इस समस्या को सुलझाने का कोई बेहतर उपाय बता दे.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- The Hanged Man 
कुछ समय से आप यह महसूस कर रहे हैं. कि कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों से लगातार शिकायतें कर रहा है. उसकी मंशा आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की हो सकती हैं. उच्च अधिकारियों के मन में आपको लेकर गलत सोच के चलते वो आपको अन्य विभाग में स्थानांतरित करने का फैसला ले सकते हैं. इस बात का पता लगने पर आपको काफी परेशानी हो सकती है. नए विभाग में कोई भी परिचित व्यक्ति न होने के कारण आप किस तरह से स्वयं को वहां स्थापित कर पाएंगे. इस बात को सोचकर आपको काफी चिंता हो सकती है.

इस स्थिति में अपनी समस्या को अपने प्रिय व्यक्ति से साझा कर सकते हैं. हो सकता है कि वह आपको इस समस्या को सुलझाने का कोई बेहतर उपाय बता दे. सामने वाले की सलाह के अनुसार आप खुद को धीरे-धीरे नए परिवेश में डालने का प्रयास करेंगे. और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे. कि कोई अन्य सहयोगी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें. जब तक आप नए वातावरण से पूर्णता परिचित न हो जाएं. तब तक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी बात साझा ना करें. जो कि आपके कार्य क्षेत्र या उच्च अधिकारियों से संबंधित हो. 

स्वास्थ्य: किसी समारोह में किसी गलत वस्तु के सेवन के कारण आपके पेट में काफी दर्द हो सकता है. हो सकता है, कि इस परेशानी के चलते आपको अस्पताल में दाखिल करना पड़ जाए. 

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार को लेकर बात कर सकते हैं. इस समय आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है. 

रिश्ते: कई बार आपके अच्छे होने का आपका प्रिय व्यक्ति फायदा उठा सकता है. इस स्थिति में आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
