Tula Tarot Rashifal 24 September 2025: तुला वालों का सफलता का प्रतिशत रहेगा ऊंचा, कार्यों में भी आ सकती है रुकावटें

तुला (Libra):-

Cards:- The Chariot

मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास करें. अपने प्रेम को इस तरह सबके सामने उजागर न करें. कि आपका प्रिय शर्मिंदगी महसूस करें. सही और गलत व्यवहार की पहचान करना आवश्यक है. प्रिय के साथ एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. जिसके चलते दोनों को कुछ यात्रा करनी पड़ेगी. कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती हैं. जो आपके सोचने के नजरिया को ही बदल दें. जीवन में पहले से ज्यादा सकारात्मक अनुभव कर सकते हैं. पैसे के पीछे भागने की महत्वाकांक्षा धीरे-धीरे आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जा सकती है. मन में अपने कार्यों को समाज की भलाई के लिए परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं. जो भी धनराशि व्यवसाय में लाभ के रूप में मिलेगी. उसका कुछ प्रतिशत आप समाज की भलाई के लिए खर्च करने का प्रण ले सकते हैं. जल्द ही प्रिय के साथ विवाह करने की तैयारी करेंगे. दोनों मिलकर किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की योजना पर भी कार्य कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान खानपान और दिनचर्या में काफी अनियमितता आती है. जिसके चलते पाचन संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: समाज सेवा के लिए चैरिटी कर सकते हैं. अपने व्यवसाय में से कुछ धन गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में लगा सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंध में बंधे होने के बावजूद किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे. साथ ही इस बात को जानने का प्रयास कर सकते हैं, कि क्या सामने वाला भी आप ही की तरह इस भावना को महसूस कर रहा है.

