Tula Tarot Rashifal 24 October 2025: नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खान-पान का ध्यान रखें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025: प्रिय के व्यवहार में अचानक से आया बदलाव उसके बारे में सही या गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता हैं.सामने वाला आपको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- The Chariot 
कार्य क्षेत्र में किसी अधिकारी की आपसे ईर्ष्या चलते आपको एक ऐसी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती हैं. जिसमें आपको काफी यात्राएं करना पड़ सकती हैं. इस बात के चलते परिवार में तनाव बढ़ सकता है. इस समय अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पहचान बन चुके हैं. यदि आप इस परियोजना से पीछे हटने का प्रयास करेंगे. तो आपको  इस नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता हैं. ऐसी अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल सकती हैं. जल्द ही इन यात्राओं पर निकलने की तैयारी कर सकते हैं. प्रिय के व्यवहार में अचानक से आया बदलाव उसके बारे में सही या गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता हैं.सामने वाला आपको नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है.

आपको इस बात का एहसास हो सकता है.आपके प्रयास करने पर भी वह अभी आपसे किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए राजी नहीं है. इस बात से आपको चिढ़ हो सकती हैं.इस समय अपने गुस्से पर काबू रखना आपके लिए अति आवश्यक हैं.अन्यथा स्थितियां गंभीर हो जाएंगी.

स्वास्थ्य: अलग-अलग जगह की यात्रा करने के दौरान अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें.समय पर खान-पान और नींद लेना आपके लिए आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: जीवन साथी के साथ किसी व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं. इस कार्य में जीवनसाथी की माता से आर्थिक सहयोग मिल सकता हैं.

रिश्ते: ससुराल पक्ष में हुए किसी हादसे के चलते आप अपना पूरा सहयोग स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए दे सकते हैं.

---- समाप्त ----
