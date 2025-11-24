Tula Tarot Rashifal 24 November 2025: विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा बीतेगा दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:-King of cups

किसी परियोजना पर कार्य समय अपने किसी सहयोगी की गलती को लेकर चिंतित हो सकते हैं. हालांकि गलती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है. फिर भी वह कार्य की सफलता को विलंब पूर्ण कर सकती है. इस स्थिति से चतुराई से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं. आपकी काबिलियत और योग्यता आपको हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने के समाधान ढूंढने में मदद करती आई है. संकट के समय आप हड़बड़ी या क्रोध से काम लेने की जगह शांति से अपने कार्य को अच्छे से समझ कर पूरा करने का प्रयास करते आए हैं. जहां नीति की जरूरत हो, वहां बल या शक्ति से काम करना आपके कार्यों को और अधिक कठिन बना देगा. इस बात की आपको भली भांति जानकारी हैं.

हो सकता हैं,कि आपको अपने कार्य से संबंधित किसी स्थिति में किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ जाए. ऐसी स्थिति में अपने अहंकार को एक तरफ रख कर सामने वाले की सलाह जरूर लेना चाहिए. इस समय आप कुछ ऐसी स्थिति से गुजर रहे है कि आपके अंदर कार्य करने की इच्छा जितनी जल्दी पनपती है. उतनी ही जल्दी उस कार्य से आपका मन ऊबने लगता होगा. इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना आवश्यक है. अन्यथा आप लंबे समय तक किसी कार्य को उत्साह और उमंग से पूर्ण नहीं कर पाएंगे जिसका असर कार्य की सफलता पर पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: किसी ऐसी नई खाद्य वस्तु का सेवन न करें. जिसमें शामिल चीजों की आपको जानकारी ना हो.इसी स्थिति में इस वस्तु के सेवन से आप चीज आपको बीमार हो जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. इस समय किसी व्यवसाय के लिए इस यात्रा को कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्ते को संभाल कर रखना आपको भली बात ही आता है. दूसरों की गलतियों पर क्षमा करने की आपकी आदत लोगों को आपसे जोड़े रखती है.

