Tula Tarot Rashifal 23 October 2025: ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: यदि इस समय कोई रिश्ता उलझ रहा हैं. तो विन्रम भाव से संबंध सुधारने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय जबरदस्ती, दवाब ओर हठ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा. क्रोध करना तो बहुत आसान हैं.

तुला (Libra):-
Cards:- Strength
कई बार हम अपनी शक्तियों का कम आकलन कर लेते हैं. यदि आपकी सोच सकारात्मक तथा मन में प्रेम तथा दया की भावना हैं. तो आप असंभव परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं. हर प्रतिकूल परिस्थिति आपके अनुकूल होती नजर आ रही हैं. इस समय व्यवसाय में आई किसी चुनौती को आप काफी गंभीर मान सकते हैं. यदि आप धैर्य और संयम बनाएं रखेंगे. तो समस्या को सरलता से सुलझा सकते हैं.

यदि इस समय कोई रिश्ता उलझ रहा हैं. तो विन्रम भाव से संबंध सुधारने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय जबरदस्ती, दवाब ओर हठ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा. क्रोध करना तो बहुत आसान हैं. लेकिन विपरीत परिस्थितियों को शांतिपूर्वक तरीके से निबटना अत्यंत साहस का कार्य हैं. वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. ज्यादा गुस्सैल स्वभाव आपके कार्यों को खराब कर सकता हैं. अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए धैर्य रखिए. 

स्वास्थ्य: दौड़ते समय पैरों में मोच आने के कारण काफी दर्द हो सकता हैं. जिसके कारण अब चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा हैं. 

आर्थिक स्थिति:आपको ससुराल पक्ष से काफी बड़ी धनराशि मिल सकती हैं. 

रिश्ते: माता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

