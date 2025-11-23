Tula Tarot Rashifal 23 November 2025: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, आमदनी और खर्चों में संतुलन जरूरी है

तुला(Libra):-

Cards:- The High Priestess

इस समय कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आप खुद को काफी उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं. आपके आसपास के वातावरण में नकारात्मक विचारों की वृद्धि होती नजर आ रही है. ऐसी स्थिति में अपने विचारों को आध्यात्म की तरफ मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं. किसी नए स्थान पर जाकर जीवन की नई शुरुआत करने की कोशिश पर विचार कर सकते हैं.अतीत की यादें आपके जीवन में कड़वाहट को बढ़ा सकती हैं.पूर्व में कुछ लोगों द्वारा आपको दिए कड़वे अनुभव आपको सब कुछ छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित होने की सोच दे सकते हैं. इस समय आप काफी दुविधा में घिरे हुए हैं.

किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी दुविधा को साझा कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते ढूंढने का प्रयास करेंगे.दूसरे की सलाह पर आप पुनः नए सिरे से खुद को नई स्थिति में ढालने का प्रयास कर सकते हैं. आपकी ईश्वर पर आस्था और स्वयं पर विश्वास आपको आगे आने वाली सभी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत दे सकता है. मन के सुकून की सुकून एवं शांति के लिए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं.इस समय आपके व्यवहार में आई सरलता और नम्रता परिजनों को प्रसन्न कर सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके बिगड़े हुए सम्बन्धों में धीरे-धीरे सुधार आता नजर आ रहा है यह स्थिति आपको भविष्य में एक बेहतर इंसान और सफल इंसान बनाने की तरफ ले जा सकती है.

स्वास्थ्य: किसी भी कार्य को करते समय सावधानी और संयम रखें. इस समय जल्दबाजी में कोई भी कार्य पूरा करने का प्रयास इस समय न करें.

आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाना जरूरी है.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. इस समय आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे.जो आपके जीवन में आगे चलकर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं.

