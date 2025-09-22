scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 22 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, कार्यों में हो सकती है समस्याएं उत्पन्न

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: व्यवसाय में साझेदारी का निर्णय आपको अब अपनी गलती लग सकता हैं. साझेदार आपके किसी करीबी से मिलकर व्यवसाय में आर्थिक सेंधमारी कर सकते हैं.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Six of swords

अपनी पुरानी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अभी इन यादों से छुटकारा मिलना आसान नजर नहीं आ रहा हैं. जिसके चलते आप चिंतित नजर आ रहे हैं. अभी तात्कालिक समस्याओं के निवारण में आंशिक सफलता प्राप्त हुई हैं. तथा नई राह खुलनी आरंभ हो सकती हैं. असफलता से उत्पन्न निराशा ने जो परेशानी दी हैं. थोड़ी मेहनत से ही सही किंतु जल्द ही उसका भी निवारण हो जाएगा. व्यवसाय में साझेदारी का निर्णय आपको अब अपनी गलती लग सकता हैं. साझेदार आपके किसी करीबी से मिलकर व्यवसाय में आर्थिक सेंधमारी कर सकते हैं. इस स्थिति के चलते उस व्यवसाय से खुद को दूर कर सकते हैं. और किसी अन्य जगह के लिए पलायन कर सकते हैं. नई जगह पर थोड़ा समय खुद को स्थापित करने में लग सकता हैं. इस समय अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें.  ऐसे लोगों से दूर रहें. जो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करते रहे हो. कड़वे अनुभव से बाहर निकलकर जीवन में जोश और उत्साह को बनाए रखें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान खानपान का खास ख्याल रखें. बाहर की चीजों का ज्यादा सेवन न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को नौकरी में मिल सकती है पदोन्नति, उधार का लेनदेन न करें 
सिंह राशि वालों को उच्च अधिकारों का मिल सकता है साथ, न करें ये एक गलती 
कर्क राशि वालों पर कार्यों का बढ़ सकता है दबदबा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
मिथुन राशि वाले खुद पर विचारों को होने दें हावी, सेहत का रखें ख्याल 
वृषभ राशि वालों को मिल सकती है कोई नई जिम्मेदारी, खुद को रखेंगे उत्साहित 

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी की प्राप्ति आर्थिक स्थिति को ठीक करने में सहायक रहेगी. व्यर्थ के खर्चों से दूर रहने का प्रयास कर सकते है. 

रिश्ते: पुरानी यादों से कोई ऐसा व्यक्ति निकलकर आ सकता हैं. जो आपके लिए नई नौकरी की सूचना ला सकता हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement