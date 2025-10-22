Tula Tarot Rashifal 22 October 2025: कहीं से धन वापसी की उम्मीद नजर आ रही है, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन

तुला(Libra):-

Cards:- Two of cups

कुछ समय पूर्व किसी रिश्ते के टूटने की वजह से आप अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन महसूस करने लगे हैं. इस दु:खद घटना से बाहर निकालने के लिए आपको काफी समय लग सकता है. हालांकि इस घटना की यादों से अभी तक आप पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते आपका व्यवहार काफी शांत हो चुका हैं. आपके व्यवहार में आए इस बदलाव से आपके परिजन, मित्र और सहयोगी परेशान हो सकते हैं.

किसी भी स्थिति में आपकी कोई भी प्रतिक्रिया न देने की आदत लोगों को गुस्सा दिला सकती है. अचानक से कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता हैं. जो स्वभाव में चंचलता और समझदारी का बेजोड़ मिश्रण हागा. साथ ही उसके व्यवहार की नम्रता और सरलता लोगों को प्रभावित कर सकती है. धीरे-धीरे आप उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं.

हालांकि अतीत में हुए उसे हादसे का डर अभी तक आपके दिल से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है. फिर भी आप सामने वाले व्यक्ति से मित्रता करने का प्रयास करेंगे. आपके व्यवहार में आए इस बदलाव से आपके करीबी सभी लोग प्रसन्न हो सकते हैं. आप स्वयं भी अपने व्यवहार में इस बदलाव से काफी सकारात्मक महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य:अपने खान-पान की आदतों में परिवर्तन लाइए. समय पर भोजन करना और समय पर नींद लेना. आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व किसी मित्र के कहने पर किसी योजना में किया गया धन निवेश वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: लोग आपके बारे में क्या कहेंगे. इस बात को लेकर खुद को परेशान करना समझदारी का काम नहीं है.

