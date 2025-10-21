Tula Tarot Rashifal 21 October 2025: मित्र से मुलाकात हो सकती है, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Six of wands

किसी कार्य की सफलता ने आपको इतना अधिक उत्साहित कर दिया है. कि आपके व्यवहार में अहंकार आ सकता हैं. सामने वाले लोगों आप में आए इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं. काफी लंबे समय के प्रयासों के बाद आपको इस सफलता की प्राप्ति हुई है.जो अब आपके सिर चढ़ सकती हैं. इस समय आप को अपने व्यवहार को नम्र बनाए रखना आवश्यक है. कार्य क्षेत्र में जल्द ही जाने वाला अधिकारी आपके लिए काफी फायदेमंद व्यक्ति साबित हो सकता हैं.

यदि आप अपने व्यवहार में अहंकार और गुस्से को बनाए रखेंगे. तो शायद सामने वाला आपकी किसी भी योजना को स्वीकृति ही ना दे. जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है. आप अपने कार्यों के सफलता का श्रेय अपने सहयोगियों के साथ बांटने में विश्वास रखते हैं. जल्द ही आप अपनी किसी बड़ी सफलता का जश्न सभी लोगों के साथ मनाते नजर आएंगे. अपने किसी मित्र की शादी का जश्न मना सकते हैं. लंबे सभी से समय से आप सभी मित्र इस की शादी की प्रतीक्षा कर रहे थे.

स्वास्थ्य: यदि किसी छोटी से स्वास्थ्य समस्या का यदि सही समय तो उपचार कर लिया जाएं .तो उसे आगे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: माता से अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मान सकते हैं. आपने आपने आश्वासन दे सकते हैं कि आप जल्द ही उनसे लिया गया उधार वापिस कर देंगे.

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर परिवार में काफी चिंता बनी हुई है. इस नाप काफी परेशान हो सकते हैं.



