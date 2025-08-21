scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 21 August 2025: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: कार्यों को समय पर पूरा करेंगे.  कठिन कार्यों को अपनी बुद्धिमता और संयम के साथ पूरा करके अपने उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards : The Magician

किसी कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होने का पूरा विश्वास हैं.  इस बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने की तैयारी कर सकते हैं. छोटी छोटी सफलताओं से अपने अंदर एक नई ऊर्जा और जुनून महसूस करेंगे. कार्यों को  समय  पर पूरा करेंगे.  कठिन कार्यों को अपनी बुद्धिमता और संयम के साथ पूरा करके अपने उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं.  लोग आपकी कार्य कुशलता और व्यवहार से प्रभावित होते आए है.  नए उद्देश्य, आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ किया गया कार्य आगे बढाने में सहायक रहेगी. थोड़ी सावधानी और सतर्कता व्यवहार में लाना जरूरी है. अति आत्मविश्वास में कई बार धोखा हो सकता है. नए लोगों पर विश्वास करने से पहले अच्छे से जांच परख कर लें. लोगों से  साम,दाम,दंड और भेद किसी भी नीति का प्रयोग कर अपना काम निकालना आपको अच्छे से आता है.  किसी नई  संपत्ति को खरीदने के प्रयास सफल होते नजर आएंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य : कुछ समय पूर्व किसी शल्य क्रिया से आप गुजरे है. धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आता नजर आ रहा है.  अपने खानपान को संयमित और नियमित करने का प्रयास करें. 

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, सेहत का रखें ध्यान 
सिंह राशि वालों को मिल सकती है पदोन्नति, आर्थिक स्थिति होगी अच्छी 
कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, निवेश से भी होगा फायदा 
मिथुन राशि वालों को मिल सकता है कठिन परिश्रम का फल, नए प्रेम संबंध की मुलाकात  
वृषभ वाले कार्यों में सावधानी बरतें, नए लोगों से हो सकती है मुलाकात 

आर्थिक स्थिति : आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे है.  धन कमाने के नए स्त्रोत आपके सामने आ सकते है.  धन को उधार देने से पूर्व जांच पड़ताल कर ले. 

रिश्ते :किसी रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है.  परिजनों के साथ एक लंबी यात्रा की तैयारियां पूरी हो सकती है. किसी मित्र के विवाह में शामिल होने का मौका उत्साहित करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement