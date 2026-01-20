scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 20 January 2026: खर्चों में कमी लाएं, नए अधिकारी से मिलेंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर उसकी परेशानी सुनने की कोशिश सामने वाले को तसल्ली देगी.कार्य की अधिकता के बावजूद कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान रहेंगे

तुला (Libra):-
Cards:- The Star
नई नौकरी की तलाश जारी है.कुछ लोगों के कारण कहीं अपमानित होना पड़ सकता है.जिसके चलते उस जगह से बाहर आने का प्रयास कर रहे है.इस समय कार्य क्षेत्र में आने वाले अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं.जल्द ही कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होंगे.इस समय कार्य की प्राथमिकता पर ध्यान दें.किसी योजना में आ रही रुकावट आपकी काबिलियत को प्रभावित कर सकती हैं.किसी नए अधिकारी का कार्य क्षेत्र में आगमन नए नियम ला सकता है.अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.लोगों की बातों को अनसुना कर सकते हैं.विचारों के उथल-पुथल मन में भटकाव ला रही है.इस स्थिति से बाहर आना आवश्यक है.किसी अनुभवी की सलाह कार्य को सही दिशा में ले जाने में सहयोग करेगी.

परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर उसकी परेशानी सुनने की कोशिश सामने वाले को तसल्ली देगी.कार्य की अधिकता के बावजूद कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान रहेंगे.व्यर्थ के विवादों में पड़ने से बचे.ऐसा कोई कार्य न करें.जो आपके मान सम्मान में कमी ल सकता हो.दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें.अपने आसपास की वातावरण से सावधान रहे.ईर्ष्यालु लोग आपकी योजनाओं में रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं.रुके हुए कार्य को पूरा करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से चली आ रही समस्या का सही उपचार करें.घरेलू उपचार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें.

आर्थिक स्थिति; सामने वाले की आर्थिक स्थिति से स्वयं की तुलना ना करें.खर्चों में कमी लाएं.

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार के कर सकते हैं.किसी से अपनी गलती की माफी मांगना बड़प्पन को दर्शाएगा.

---- समाप्त ----
