Tula Tarot Rashifal 19 September 2025: नया घर खरीद सकते हैं, पुरानी यादों से निकलने की कोशिश करेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Eight of cups

वर्तमान जगह से अन्यत्र पलायन कर सकते हैं.पूर्व में कठिन परिस्थितियों के चलते काफी लोगों की वास्तविक सच्चाई आपके सामने आने से कई रिश्ते टूट रहे हैं.बार बार किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश असफलता लेकर आ रही हैं.अब नए सिरे से सभी जानकारियों को एकत्र कर पूर्ण उस कार्य को सफल बनाने के प्रयास कर सकते हैं.जीवनसाथी का आयु में काफी अंतर आप दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनाता आ रहा है.चाहकर भी सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हो पा रहा हैं.इस बात से आपकी सहनशीलता खत्म हो लेने लगी हैं.आप सामने वाले को बार बार मौके दे सकते हैं.आपको साथ सामंजस्य स्थापित करने के.नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थानांतरण आपको काफी सुखद लगेगा.इससे आप अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलने की क्षमता विकसिक कर पाएंगे.कई बार कठिन परिस्थितियों के बाद आया बदलाव जीवन की गति और दिशा पूर्णतया बदल देता हैं.जो कि हमेशा सकारात्मक होता हैं.

स्वास्थ्य: अपनी यादों से बाहर निकलने की कोशिश में मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं.किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी समस्या बता सकते है.

आर्थिक स्थिति: जो कभी कमाया था.उसको खो सकते हैं.फिर भी अपनी जमा पूंजी से एक नए घर को खरीदने का विचार कर रहे हैं.

रिश्ते: जो आपसे दूर इसलिए चला गया .क्योंकि वो आपको खुद के काबिल नहीं मानता था.तो उसकी यादों में ना भटकते रहे.

---- समाप्त ----