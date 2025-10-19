scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 19 October 2025: नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, प्रमोशन-इन्क्रीमेंट के योग हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. यदि परिवार में किसी की शादी के खर्चे को लेकर सभी लोग चिंतित थे. तो वहां भी आपको राहत मिल सकती हैं. 

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- Ace of pentacles 
आप ऐसा अनुभव सकते हैं. कि जल्द ही आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी. और आप अपनी मेहनत के बल पर हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. आप ऐसा महसूस करेंगे, कि जैसे ईश्वर पूरी तरह आप पर मेहरबान हो गए हैं. कुछ समय पूर्व तक आप किसी आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिरे हुए थे. अब आप खुद को उन परिस्थितियों से बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं. जीवन में बदलाव आ सकते हैं. हो सकता हैं,कि किसी कारणवश पूर्व में आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा हो.

अब जब स्थितियां परिवर्तित होती नजर आ रही है. तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं. कि आप उसे घर को वापस पा लेंगे. किसी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने की योजना भी बना सकते हैं. जिसका उपयोग आप धन कमाने के स्रोत के रूप में कर सकते हैं. ससुराल पक्ष से कोई बड़ा कीमती उपहार मिल सकता है यह उपहार कोई नया घर. चारपहिया वाहन या स्वर्ण आभूषण भी हो सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. यदि परिवार में किसी की शादी के खर्चे को लेकर सभी लोग चिंतित थे. तो वहां भी आपको राहत मिल सकती हैं. 

स्वास्थ्य: अपने चेहरे को चमकदार बनाने के लिए किसी सौंदर्य वर्धक प्रसाद का उपयोग आपको महंगा पड़ सकता है. जिसके चलते चेहरे पर लाल लाल चकत्ते नजर आ सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी नए घर को खरीदने की योजना पूरी हो सकती है. जल्द ही उसे घर में गृह प्रवेश की पूजा रख सकते हैं. 

रिश्ते: ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका आत्मीय व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को मधुर बने हुए हैं.

---- समाप्त ----
