Tula Tarot Rashifal 18 September 2025: तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 18 September 2025: इस समय कानूनी और वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है. तो यह सुनिश्चित करें कि उसका फैसला पक्षपात पूर्ण ना हो. 

तुला (Libra):-
Cards:- Seven of swords

किसी की नकारात्मक सोच आपके कार्यों को प्रभावित कर सकती है. सामने वाला आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा हैं. हो सकता हैं, कि उसकी मंशा आपको सुरक्षा देने की हो.  किंतु उसके इस व्यवहार के चलते इस समय आप काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं.  बार-बार उसको कहने के बाद भी वह अपने व्यवहार को बदल नहीं रहा है.  जल्दी कार्यक्षेत्र में कोई नया अधिकारी आ सकता है. इस अधिकारी के बारे में काफी अफवाहें आपके कार्य क्षेत्र में फैल सकती हैं. आने वाले अधिकारी की ईमानदारी और कार्य कुशलता से आप प्रभावित हो सकते हैं. कार्य में हुई गड़बड़ी आपको नौकरी से बर्खास्त कर सकती हैं.  आपने अपने किसी सहयोगी के साथ मिलकर बेईमानी से इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है. यह बात आपके उच्च अधिकारी के समक्ष आ सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति के समझाने पर आप जीवन में कार्यों को बिना श्रम के बेईमानी से पूरा करने की राह पर न चलने का प्रण ले सकते हैं. किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.  इस समय कानूनी और वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है. तो यह सुनिश्चित करें कि उसका फैसला पक्षपात पूर्ण ना हो. 

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व किसी नुकीली वस्तु से लगी चोट के कारण कोई घाव हुआ था.  उस समय उचित उपचार न लेने के कारण अब वह घाव फिर से हरा हो चला हैं. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी में बेईमानी से कमाया गया पैसा आपको फंसा सकता है. अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें. चोरी होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच हुई अनबन बच्चों पर असर डाल रही है. इस बात से आपके परिजन चिंतित हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
