Tula Tarot Rashifal 17 September 2025: व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल करें, दोपहिया वाहन खरीद सकते हैं

तुला (Libra):-

Cards:- Five of pentacles

कुछ समय से नौकरी में काफी अधिक परेशानियां चल रही है. नए आया हुआ अधिकारी उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर सकता है.जो काफी लंबे समय से इस कार्य क्षेत्र में कार्य करते आए हैं.उसकी मंशा अपने लोगों को इस कार्य क्षेत्र में लाने की हो सकती है.आप नई नौकरी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं.पर अभी तक उस प्रयास में पूर्णता सफलता नहीं मिलने से इस नौकरी को छोड़ना मुश्किल नजर आ सकता हैं.इस स्थिति से बचने के लिए आप नौकरी के साथ किसी छोटे व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते हैं.परिजन और जीवनसाथी के साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे.वक्त अभी प्रतिकूल है. पर आप अपने धैर्य और संयम को बनाए रखे हैं.किसी की भी बात पर क्रोध प्रकट न करके शांति से उस बात को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपने खुद को शांत रखने का निर्णय लिया है.आप जानते हैं, कि आपकी जरा सी भी गलती आपको न केवल कार्य क्षेत्र में से बाहर कर देगी बल्कि आपका स्थानांतरण किसी दूर स्थान पर भी किया जा सकता हैं.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी का लगातार स्वास्थ्य चिंता का कारण बनता जा रहा है. चिकित्सक न किसी बड़ी बीमारी की आशंका व्यक्त कर रहे है.

आर्थिक स्थिति:व्यर्थ के खर्चों को कम करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं.नए दोपहिया वाहन को खरीदने की तैयारी कर सकते हैं.

रिश्ते:किसी नई जगह पर स्थानांतरण की सूचना मिलने से परिवार का वातावरण थोड़ा चिंतित हो रहा है.सभी लोग आपके नए जगह पर सामंजस्य को लेकर विचार कर सकते हैं

