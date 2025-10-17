scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 17 October 2025: बुरी आदतों और लोगों से दूरी बनाएं, जीवनभर नुकसान उठाएंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 17 October 2025: इस समय आपकी कार्य की योजना पर कार्य कीजिए. उसमें सुधार लाने के प्रयास कीजिए. जैसे ही समय आपके अनुकूल होगा. तब उस समय किया गया कर आपको जल्द ही अच्छा प्रतिफल दिखा दिल सकेगा.

तुला (Libra):-
Cards:- The Hermit
पुरानी यादों के सफर में खुद को चलायमान बनाए रखा है. परिजन, मित्र या सहयोगी किसी के भी समझने का कोई असर आपके ऊपर नजर नहीं आ रहा है. पूर्व में घटित किसी हादसे के चलते जिसमें अपने अपने प्रिय व्यक्ति को खो दिया था. उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते आप खुद को सबसे दूर अकेला कर सकते हैं. अभी समय की प्रतिकूलता है. यदि आप किसी कार्य को करने की शुरुआत करेंगे. तो शायद कार्य में सफलता प्राप्ति की उम्मीद कम हो जाए.

इस समय आपकी कार्य की योजना पर कार्य कीजिए. उसमें सुधार लाने के प्रयास कीजिए. जैसे ही समय आपके अनुकूल होगा. तब उस समय किया गया कर आपको जल्द ही अच्छा प्रतिफल दिखा दिल सकेगा. जीवन में व्यर्थ की चीजों को बाहर निकलने का प्रयास कीजिए. जिस तरह हम घर से कूड़ा कचरा बाहर निकलते हैं. इस तरह जीवन से बुरी आदतों और लोगों को बाहर निकालें. जरूर ज्यादा लोगों का जमघट आपके जीवन में आपको भ्रमित कर देगा. 

स्वास्थ्य: नींद का पूरा न होना और समय पर भोजन न करना दोनों ही स्थितियां में आप अपनी तबीयत को खराब करने के कोशिश कर रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र को पैसे की आवश्यकता हो सकती है. इस समय आपका उसका उसको पैसे ना देना आप दोनों के बीच दरार डाल देगा. 

रिश्ते: अच्छे लोगों से अपने रिश्ते बनाए रखें. वह लोग जो आपका हर स्थिति में साथ देते आए हैं. उनके साथ हमेशा अपनत्व भरा व्यवहार करें. 

