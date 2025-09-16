Tula Tarot Rashifal 16 September 2025: तुला राशि वालों को होगा छप्परफाड़ धन लाभ, बस अहंकार से रहें सावधान

तुला (Libra):-

Cards:- Six of Pentacles

आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है. जिसके चलते आप समय-समय पर दूसरों की मदद करते आए हैं. जो भी व्यक्ति जरूरतमंद होता है. उसकी सहायता करने में आप खुशी महसूस करते हैं. किंतु इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है. कि आप जिसकी सहायता कर रहे हैं, वह वास्तव में जरूरतमंद है कि नहीं है. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपके इस स्वभाव का फायदा उठा रहा हो. अपने व्यवसाय को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता हैं. जिनके अनुभव आपको अपने कार्य को बेहतर बनाने में सहायक रहे. सामने वाला आपके जीवन में संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करेगा. किसी कार्य की शुरुआत करते समय इस बार को न सोचे, कि आपको छप्पर फाड़ के धन मिलेगा. किंतु आपको उतना जरूर मिलेगा. जितने कि आप योग्य है. जरूरत से ज्यादा धन मिलना कई बार इंसान को अहंकारी और दंभी भी बना देता है.

स्वास्थ्य: किसी के साथ बढ़ता हुआ विवाद हाथापाई तक आप पहुंचा है. सिर में चोट लगने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को संतुलित करें. जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को बिगड़ देंगे.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ किसी बड़े अवसर को मानने की तैयारी कर रहे हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हो रहे हैं.

