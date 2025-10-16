Tula Tarot Rashifal 16 October 2025: नौकरी के साथ व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, रिश्तों को सुधारने पर जोर रहेगा

तुला (Libra):-

Cards:- Temperance

यह समय आपके धैर्य और संयम की की परीक्षा ले सकता है. इस समय यदि आप धैर्य शांति और आत्मविश्वास से कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे. तो कार्य की सफलता में संदेह होगा. कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी लोग आपके साथ ऐसी चालें चल सकते हैं. जिसके कारण आपके कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. और आपके कार्य को पूरा होने में काफी समय लग सकता है. इस बात के चलते आपके उच्च अधिकारी आपको अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दे सकते हैं. आप इस मौके का अच्छे से फायदा उठाइए.

सामने वालों की मंशा को नाकामयाब करना आपकी मेहनत और ईमानदारी पर निर्भर करता है. यदि आप धैर्य और संयम के साथ परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझकर कार्य को पूर्ण करेंगे. तो आपके कार्य में सफलता निश्चित है. जिसके चलते आपकी काबिलियत से प्रभावित होकर आपके उच्च अधिकारी आपको एक महत्वपूर्ण परियोजना में अच्छे पद पर शामिल कर सकते हैं. और आपके सामने आने वाली सभी छोटी-छोटी बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा खट्टी और तीखी चीजों का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी के साथ नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----