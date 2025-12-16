scorecardresearch
 
Tula Tarot Rashifal 16 December 2025: तुला राशि वाले खर्चे रखें सीमित, कार्यों को समय पर करें पूरा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 16 December 2025: परिवार के साथ अच्छा समय बीता सकते है. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो अनैतिक कार्यों करने के लिए आपको दवाब डाल सकता है.  ऐसे लोगों से सावधान रहें. 

तुला (Libra):-
Cards:- The Tower 

सोच का दायरा बढ़ाएं. सामने वाले के विचारों से प्रभावित हो सकते है. सामने वाले की गलत कार्यों से प्रभावित होकर कोई भी गलत कार्य न करें. बुरे व्यसनों का उपयोग न करें. किसी गलत कार्य के चलते कोई सहयोगी  आपके विरुद्ध अनर्गल बातें कार्यक्षेत्र में फैला सकता है. इस स्थिति में  कोई भी प्रतिक्रिया न दें.  धैर्य और संयम के साथ कार्य ले. इससे सामने वाले की मंशा विफल हो जाएगी. जिस स्थिति में ज बचना संभव नजर नहीं आ रहा हो.  तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति का सच के साथ सामना करना आपके लिए बेहतर रहेगा. किसी भी गलत कार्य करने वाले का साथ न दें.  भाग्य के भरोसे न रहे.  कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. गलत कार्यों का साथ देने वाले लोगों से दूर रहें.  इससे आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीता सकते है. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो अनैतिक कार्यों करने के लिए आपको दवाब डाल सकता है.  ऐसे लोगों से सावधान रहें. 

स्वास्थ्य: खानपान को बेहतर बनाएं. दिनचर्या को नियमित करें. 

आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के अवसर आ सकते हैं. खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते: परिवार के लोगों के साथ मिलकर किसी पूजा पाठ का आयोजन करने पर विचार कर रहे हैं. 

