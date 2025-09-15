Tula Tarot Rashifal 15 September 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो रही है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

तुला (Libra)

Cards:- Four of Pentacles

अपनी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई से व्यवसाय में काफी सारा मुनाफा कमा सकते हैं. हो सकता हैं, कि जल्द ही आपको लॉटरी या सट्टे से भी धन की प्राप्ति हो. अपने विरोधियों को अपने व्यवहारकुशलता से हरा सकते हैं. धन कमाने की अत्यधिक लालसा आपको जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. आर्थिक नुकसान को देखते हुए जोखिम भरे कार्य से दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा. पैसों का निवेश ऐसी जगह पर जहां नुकसान की गुंजाइश काफी कम हो. हो सकता है आपके कुछ मित्र आपको हुए या सट्टेबाजी की लत लगाने की कोशिश करें. ऐसे लोगों के अपने रिश्तों को खत्म करना आपके लिए बेहतर रहेगा. अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना एक अच्छी सच है. किंतु पैसों के पीछे भागते हुए जीवन में असंतोष को बढ़ा देना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. जीवनसाथी का अत्यधिक कंजूस होना आपको परेशान करता आया है. जरा जरा सी कार्यों के लिए उसे पैसे मांगना आपको आहत कर सकता है.

स्वास्थ्य: आपको इतना मानसिक तनाव सहन करना पड़ सकता हैं. कि आप खुद को बहुत कमजोर महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो रही हैं. कहीं से काफी बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती हैं.

रिश्ते: पैसों के पीछे दौड़ते हुए अपने परिजनों से काफी दूर निकल आए हैं. इस समय रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए.

