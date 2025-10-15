Tula Tarot Rashifal 15 October 2025: छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते है, कठोर निर्णय लेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Six of swords



कार्य क्षेत्र में आपके बुरे व्यवहार के चलते आपको अन्यत्र स्थान पर भेजा जा सकता हैं.इस बात की सूचना आपको विचलित कर सकती हैं.इस समय आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.ये संभव हैं,कि आपके इस प्रयास में आपको सफलता प्राप्त न हो.और तब आपको दूसरी जगह पर जाना ही पड़ेगा.अपने रूखे व्यवहार और असंयमित वाणी के चलते कई बार आपको कार्य क्षेत्र में चेतावनी भी दी गई होगी.किंतु आपने इस बात को नजरअंदाज कर दिया.बार-बार वही स्थिति निर्मित होने के कारण आपको नौकरी से निकलने की जगह किसी अन्यत्र स्थान पर भेजने का निर्णय आपके उच्च अधिकारी ले सकते हैं.यह आपके लिए काफी बड़ा आघात हैं.नए विभाग और नई जगह से आप पूर्णता अपरिचित हो सकते हैं.इसके कारण आप परेशानी अनुभव कर सकते हैं.

आप ऐसा महसूस कर सकते हैं.कि यह आपके लिए एक बड़ा सबक है,अपनी आदतों में परिवर्तन लाने का.जीवनसाथी का कर्कशता पूर्ण व्यवहारआपको उससे दूर जाने को मजबूर कर सकता हैं.काफी समझाने के बाद भी सामने वाला अपने व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं कर रहा है.इस बात से आप काफी विचलित हो सकते हैं.अपने परिवार की शांति और सम्मान को बनाए रखने के लिए आप जीवनसाथी के साथ किसी अन्यत्र जगह पर बने का विचार कर रहे हैं.आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपका ये कार्य जीवन साथी को सुधारने के लिए अच्छा प्रयास होगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: चिकित्सा के बार-बार समझाने के बाद भी आप मीठा खाने पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं.जिसके कारण आपका मधुमेह स्तर बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए नौकरी के साथ एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: कभी-कभी कुछ स्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपको कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं.जिनके परिणाम बाद में अच्छा होते हैं.

---- समाप्त ----