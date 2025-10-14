scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 14 October 2025: सर्दी जुकाम परेशान करेगा, प्रेम संबंध मजबूत होगा

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 14 October 2025: अनैतिक तरीकों से प्राप्त की गई सफलता स्थापित नहीं प्राप्त कर पाती है. जिसके चलते कई बार आपको अन्य लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठाना पड़ सकती हैं.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- Five of swords 

कई बार कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अनैतिक सोच और योजना का सहारा लेना पड़ सकता हैं.अपने कार्यों की पूर्ति के लिए आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच रख सकते हैं.जिस कारण सामने वाले से पहले अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कई बार अनैतिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं. इस समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक ह. कि इन गलत तरीकों से पूरे किए गए कार्य से त्वरित सफलता अवश्य प्राप्त हो सकतीहैं .किंतु लंबे समय तक रहने वाली सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य को आगे ले जाना पड़ेगा. अनैतिक तरीकों से प्राप्त की गई सफलता स्थापित नहीं प्राप्त कर पाती है. जिसके चलते कई बार आपको अन्य लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठाना पड़ सकती हैं.

प्रेम संबंध में आप दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं. जिसके कारण कई बार दोनों के बीच अच्छी खासी बहस हो जाती है. यहां इस बहस में ऐसी जीत का क्या फायदा जिसको प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे को दु:ख पहुंचाना पड़े. एक दूसरे पर हावी होने की जगह एक दूसरे के साथ खड़े रहना आप दोनों के प्रेम संबंध को और अधिक मजबूती दे सकता है.

स्वास्थ्य: कुछ समय से सर्दी जुकाम लगातार बना हुआ हैं .बार-बार औषधि लेने के बाद भी आपको पूरी तरह इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य में बिना सोचे समझे पैसे का निवेश करना आपको अखर सकता हैं.आपको ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय इस कार्य योजना में अच्छा प्रतिफल निवेश का अच्छा  प्राप्त नहीं हो रहा हैं.

---- समाप्त ----
