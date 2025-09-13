scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 13 September 2025: तुला राशि वालों की आय में वृद्धि हो सकती है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 13 September 2025: अपने कार्यों की गति में सुधार महसूस करेंगे. उच्च अधिकारी का आपके प्रति रवैया पहले से बेहतर हो जाएगा. सामने वाला आपके कार्यों में मदद करने का प्रयास कर सकता हैं.

Cards:- Ace of Cups

आप जिस कार्य को कर रहे हैं. उसकी सफलता पर आपको संदेह बन रहा हैं. इस समय धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़े. हो सकता हैं, कि अभी आप कार्य में मिलने वाली सफलता को समझ नहीं पा रहे हो. ये समय परिवर्तन की बयार लेकर आ रहा हैं. सब कुछ पहले से बेहतर और नया महसूस होगा. परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो. आपने कभी भी ईश्वर पर अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया है. इस समय आपको सबकुछ पहले से बेहतर नजर आ सकता हैं. आपको ऐसा लगेगा,जैसे कि कोई शक्ति आपके साथ हमेशा से हैं. और आपको सुरक्षा और आगे बढ़ने में सहायता देती आई हैं. कुछ नए लोगों से दोस्ती रिश्तों में मजबूती ला सकती हैं. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. अपने कार्यों की गति में सुधार महसूस करेंगे. उच्च अधिकारी का आपके प्रति रवैया पहले से बेहतर हो जाएगा. सामने वाला आपके कार्यों में मदद करने का प्रयास कर सकता हैं.

स्वास्थ्य: पहले से चली आ रही पैरों में दर्द की समस्या में सुधार महसूस होगा. खुद को स्फूर्तिवान और ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती हैं. माया से कीमती उपहार मिल सकता हैं.

रिश्ते: भाई के साथ चली आ रही अनबन खत्म हो सकती हैं. दोनों आपस में अपनी बातों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
