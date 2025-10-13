scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 13 October 2025: परिवार का ख्याल रखेंगे, महत्वाकांक्षी बनेंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: परिवार के साथ आप कुछ ऐसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं. जिनका समाधान थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कुछ समय से त्वचा में कुछ परेशानियां महसूस कर रहे हैं

तुला (Libra):-
Cards:- Seven of wands


आप जिस व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा रखते हैं.उसका परिवार आपके खिलाफ हो सकता है. उसके बाद भी उस व्यक्ति के परिजनों को मना कर अपने विवाह के लिए स्वीकृति लेना, आप दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता हैं .आप जानते हैं, कि इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही दोनों के परिजनों की स्वीकृति आपको मिलेगी.कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर आ रहे  हैं. जिनका लाभ उठाने के लिए सभी लोग उन अवसरों को प्राप्त करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. इसके चलते सभी लोगों के बीच  प्रतिस्पर्धा हो सकती हैं.इस समय आपको अपने सोच समझ और ध्यान को पूरी तरह उन अवसरों को प्राप्त करने पर केंद्रित करना चाहिए.इस कार्य में मुश्किलें हो सकती हैं.

किंतु सही समय पर सही निर्णय लेकर आप उन अवसरों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.जरूरत है,सकारात्मक सोच और अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित करने की. आ रहे अवसरों में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है. जो कि आपकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा रही है. परिवार के साथ आप कुछ ऐसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं. जिनका समाधान थोड़ा मुश्किल हो सकता है.किंतु अपने परिवार की साख और प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको उन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही पड़ेगा.

स्वास्थ्य: कुछ समय से त्वचा में कुछ परेशानियां महसूस कर रहे हैं .बार-बार हाथ पांव में खुजली होने के कारण किसी अच्छे त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आप अपने मित्रों के साथ मिलकर साझेदारी में एक घरेलू कुटीर उद्योग को स्थापित करने में जल्दी सफलता प्राप्त कर पाएंगे. इस कुटीर उद्योग का उद्देश्य असहाय लोगों की मदद करने से संबंधित है.

रिश्ते: अपने प्रिय के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं. इस मुलाकात का उद्देश्य सामने वाले लोगों पर अपना प्रभाव डालने का हो सकता हैं.

---- समाप्त ----
