Tula Tarot Rashifal 12 November 2025: माता-पिता को धार्मिक स्थल पर ले जा सकते हैं, ऊर्जावान महसूस करेंगे

तुला(Libra):-

Cards:- Justice

आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी व्यवहार कुशलता और कार्य शैली से सबको प्रभावित करते आए हैं. इसके बावजूद आपका अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समय का पाबंद न होना अभी तक उच्च अधिकारियों से आपकी योग्यता के अनुसार मान सम्मान की नहीं दिलवा पाया है. इस बात को लेकर मन में थोड़ा सा असंतोष बना रहता है. अपने कार्यों में सुधार करें. और साथ ही जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. उसके बारे में सभी जानकारियों जांच पड़ताल कर सकते हैं. किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की अच्छे से जांच कर लेना, आपके लिए बेहतर साबित होगा.

अभी तक किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था. तो आप यह बाद विवाद न्यायालय की शरण में जा सकता है. आप सभी न्यायालय की तरफ से सही निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे. इस बात का ध्यान अवश्य रखें. कि सामने वाला अपने अनैतिक संसाधनों का प्रयोग कर निर्णय को अपने पक्ष में ना कर लें. और आप संपत्ति से वंचित हो जाए. किसी भी स्थिति में धैर्य और संयम का साथ ना छोड़े. हो सकता है कि कई बार परिस्थितियों आपको काफी चिढ़ा देती हो. और आप अनैतिक साधनों से उन्हें पूरा करने की सोच मन में बना सकते है.

स्वास्थ्य : काफी समय पूर्व हुआ किसी से लड़ाई झगड़ा किसी के साथ दुश्मनी का कारण बन सकता है. हो सकता ह,कि आपको अकेला देखकर वह आपके साथ हाथापाई पर उतर आए.

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना पूर्ण हो चुकी है. जल्द ही आप सभी को इस सुखद यात्रा पर ले जा सकते हैं.

