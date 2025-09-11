scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 11 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकती है धन हानि, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: सही वक्त आने पर परिजनों और करीबी लोगों को इस घटना की सूचना देना चाहिए. जिससे जो गलतफहमियां अभी आपको लेकर दूसरों के मन में बन रही हैं. उनको दूर किया जा सके.

तुला (Libra):-

Cards:- Five of Pentacles

कुछ समय पूर्व आप जीवन की सबसे खराब स्थिति से गुजर चुके हैं. इस समय इस परिस्थिति में आप सोचने समझने के सारे दरवाजे बंद कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपको काफी बड़ा आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ा हो. इस बात को आप अपने करीबी और परिजनों से छुपा सकते हैं. आप उन्हें अपने साथ हुए धोखाधड़ी की कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं. अचानक से नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना मिल रही हैं. हालांकि अभी आपकी मन की स्थिति काफी अच्छी नहीं हैं. फिर भी आप इस परिवर्तन को अपने लिए अच्छा मान सकते हैं. जो बीत गया उसको भुलाना आसान तो नहीं होगा. फिर भी यदि आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं. तो आगे के लिए बेहतर रहेगा. सही वक्त आने पर परिजनों और करीबी लोगों को इस घटना की सूचना देना चाहिए. जिससे जो गलतफहमियां अभी आपको लेकर दूसरों के मन में बन रही हैं. उनको दूर किया जा सके.

स्वास्थ्य:पूर्व की स्थितियों के कारण मानसिक तनाव बढ़ गया है. इससे अवसाद की स्थिति बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:अभी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बनी हुई हैं. अभी आप इस स्थिति से बेहतर स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते:जो लोग अभी आपकी मानसिक स्थिति को ना समझकर आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं. बाद में उनसे आपको स्वयं दूर रहना चाहिए.

 

