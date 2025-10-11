scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 11 October 2025: जल्दबाजी ना करें, वित्तीय मामले सुलझ सकते हैं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: जीवन में बेईमानी का सुख अल्प समय के लिए ही प्राप्त होता हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में आपकी योजना की सफलता का श्रेय आपका कोई सहयोगी ले सकता हैं.

libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of swords 

पारिवारिक संपत्ति के विवाद के चलते आप अपने हिस्से को पाने के लिए गलत तरीके का उपयोग कर सकते हैं. इससे आप अपनी इच्छा की पूर्ति तो जरूर कर लेंगे. किंतु आगे चलकर आपको ये बेईमानी काफी मुश्किलें ला सकती हैं. जीवन में बेईमानी का सुख अल्प समय के लिए ही प्राप्त होता हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में आपकी योजना की सफलता का श्रेय आपका कोई सहयोगी ले सकता हैं.

वो उच्च अधिकारियों के सामने ये साबित कर सकता हैं.  कि ये सफलता उसकी ही मेहनत के कारण प्राप्त हुई हैं. इस बात को अपने उच्च अधिकारियों के सामने साबित करने के लिए आपको काफी प्रयास करना पड़ सकते हैं. कुछ लोग आपके कट्टरवादी सत्यवादी होने का दुरुपयोग कर सकते हैं. आपकी कही सत्य बातें उनके दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं. इसलिए सच बोलते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें. कानूनी और वित्तीय मामलों में इस समय सावधान रहने की जरूरत हैं. आपको परेशान करने वाले लोग आपकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा सकते हैं. 

स्वास्थ्य: अगर किसी कार्य को करने में चोट पहुंच रही है. तो कार्य करते समय जल्दबाजी ना करें. 

आर्थिक स्थिति: बेइमानी से धन कमाने की मंशा आपको बुरे रास्ते पर ले जा सकती हैं. 

रिश्ते: प्रिय से बोला झूठ सामने आने से वो आपसे काफी नाराज़ हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
